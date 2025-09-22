Hans Arús, tras ver cómo son los exámenes de conducir en China: "En España la mitad no lo pasamos"

El plató de Aruser@s se divide tras ver el viral de cómo es un examen de condudcir en China. Algunos tertulianos creen que "en España no lo pasaría la mitad". Tatiana Arús y Alba Gutiérrez no están de acuerdo.

¿Cómo es el examen de conducir en China? Alfonso Arús responde a esta pregunta mostrando el vídeo que muestra las diferencias que hay en la prueba comparando con España.

Como vemos en el vídeo sobre esta noticia, la prueba incluye un circuito con líneas marcadas en el suelo donde los aspirantes tienen que demostrar que controlan el vehículo tanto hacia delante como marcha atrás, y sin salirse del carril. "Y tienen hasta rotondas", advierte Alfonso Arús.

"Si este examen lo tuviéramos que hacer en España, habría menos gente conduciendo", asegura Marc Redondo, algo en lo que parece estar de acuerdo Hans: "Aquí la mitad no lo pasamos".

Sin embargo, Tatiana Arús no está tan convencida: "Métete en rotondas de cuatro carriles que todo el mundo te viene encima, ¡eso es una jungla!".