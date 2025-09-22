Alfonso Arús, a la queja de una azafata de Ryanair por sus "madrugones": "Llevas una semana, ¡yo ocho años!"

Una auxiliar de vuelo de Ryanair muestra a sus seguidores la 'cara B' de su trabajo asegurando que "no es siempre mega bonito y solo viajar": "Llevo una semana levantándome a las 3 de la mañana".

"Des-romantizando mi trabajo", advierte Mercedes, una azafata de Ryanair que ha explotado antes sus seguidores para mostrar "lo que no vemos" de su trabajo.

Desde su canal de TikTok, '@_mercedespeerez_' explica a los internautas que "viajar es superguay"pero hay muchos 'contras': "Ser azafata no es siempre megabonito; llevo una semana que voy de madrugada levantándome a las 3 de la mañana todos los días sin dormir muy bien y con ganas de vomitar, ¡me sienta fatal levantarme a esta hora!".

La auxiliar de vuelo asegura que "es como ir a trabajar de noche": "Aquí estoy esperando al bus, no hay nadie en la calle... Es un sacrificio".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús responde entre bromas a su queja: "Felicidades, llevas una semana, ¡yo llevo ocho años!". "Ya te acostumbrarás", añade entre risas.

