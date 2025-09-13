La cómica reacción de un bebé al ver su nuevo cambio rádical que acaba en vómito

La cara de pánico de este bebé al ver su nuevo corte de pelo ha provocado carcajadas entre los colaboradores del programa y, cómo no, ha aterrizado en el ranking Arusor@s.

Parecía una inocente sesión de peluquería casera, pero ha terminado siendo un absoluto drama, sobre todo para el pequeño protagonista de la casa.

Como vemos en el vídeo que acompaña esta noticia, un bebé con ojos azules muy expresivos mira fijamente a cámara mientras su madre le realiza un corte de pelo y un extravagante peinado.

Pese a que su cara de terror lo dice todo, la escena se vuelve más cómica todavía cuando tras unos segundos de tensión, el bebé no puede más...y vomita.

Una cosa está clara: el cambio de look ha sido demasiado radical. A veces, una expresión vale más que mil palabras.