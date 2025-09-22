El beso de película de Tamara Falcó a Íñigo Onieva con bandera de España incluida tras su Ironman en Italia

Tamara Falcó le ha dado este beso de película a Íñigo Onieva tras reencontrarse en la meta del Ironman que ha hecho el empresario en Italia.

Tamara Falcó ha animado a Íñigo Onieva en su último reto deportivo, un 'Ironman' en Italia. Se trata de una competición de 11 horas y media en las que el empresario ha nadado 3,8 kilómetros, ha hecho 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo.

Tras llegar a la meta, Tamara Falcó se ha fundido en un beso de película con su chico, que portaba la bandera de España en la foto, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

Después de ver el vídeo, Alfonso Arús pregunta en el plató a Rocío Cano si su chico también la suele esperar en la meta después de sus carreras.

"Sí que viene, pero también corre ahora y le tengo que esperar cuando llego", destaca la colaboradora de Aruser@s, que detalla que igual espera 10 minutos a su chico en la meta.