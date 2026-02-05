Un jubilado británico huye de su palacete en Cádiz tras descubrir que los vecinos pueden entrar en su cocina

Un jubilado británico ha comprado un palacete del siglo XIX en Cádiz por 120.000 euros, pero apenas lo ha disfrutado antes de marcharse. ¿El motivo? Que sus vecinos tengan acceso a su cocina.

La expresión de "entrar hasta la cocina" cobra sentido en este viral presentado en Aruser@s, al mostrar la "demasiada confianza" que unos vecinos se han tomado con un jubilado recién llegado al barrio.

Steve Nadja, un jubilado británico, acaba marchándose de su recién comprado "palacete" en Cádiz al descubrir que sus vecinos tienen acceso a la cocina. Parece difícil de creer, pero desde Aruser@s los tertulianos no dudan en comentar este surrealista caso.

"A ver si a alguien le ha pasado algo así, porque parece ser que es una ley que existe en España", remarca Alba Sánchez, detallando lo sucedido. Según cuenta la tertuliana, el jubilado fue a Arcos de la Frontera a visitar a un amigo, y al ver el palacete del siglo XIX, que podéis ver en el vídeo de esta noticia, se enamoró del lugar y decidió comprarlo por 120.000 euros.

Mientras lo remodelaba, se dio cuenta de que los vecinos estaban constantemente entrando en su cocina. Al consultar con abogados, le aseguraron que la cocina era suya, pero que "dos de los vecinos tenían derechoa su uso e incluso disponían de una copia de la llave".

"El hombre se dio cuenta de que le desapareció una cafetera de 1.000 euros, le han robado plantas o le han pinchado algunos suministros, como el del agua", detalla la tertuliana, confirmando que "ha terminado marchándose porque allí es imposible vivir".

"¿Nadie le explicó nada en el momento de la compra?", alucina Angie Cárdenas desde el plató. "El británico compró pensando que era el negocio de su vida y se encuentra a la señora entrando a las 7 de la mañana con unas magdalenas", bromea Alfonso Arús, a lo que se suma Marc Redondo: "Imagínate un señor en calzoncillos bebiendo de tu agua".

