Alfonso Arús alucina al ver el entrenamiento militar de Máxima de Holanda: "Pero, ¿esta señora va a entrar en el Ejército?"

Máxima de Holanda ha dado inicio a su formación militar como se puede ver en este vídeo, donde la reina de los Países Bajos muestra su exigente entrenamiento para ser reservista del Ejército.

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s el "exigente entrenamiento de Máxima de Holanda para ser reservista del Ejército". Y es que la reina de Países Bajos ha dado inicio a su formación militar este pasado miércoles. "A pesar de que Amalia ha superado las pruebas o nuestra princesa Leonor, no es nada fácil", afirma Tatiana Arús, que enseña algunas de las imágenes en el vídeo principal de esta noticia.

"Máxima se atreve a ese lanzamiento de piscina, pero no sé si las gafas que lleva en la piscina para sortear obstáculos no sé si son para acostumbrarse a tener poca visibilidad", explica Tatiana Arús, que destaca que "si le anula la visibilidad es muy complicado".

"Pero, ¿esta señora de verdad va a entrar en el Ejército?", pregunta alucinado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

