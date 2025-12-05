Ana de Armas, Dakota Johnson, Jessica Alba... los mejores looks del Festival de Cine del Mar Rojo

Ana de Armas ha sido una de las famosas que más sensación han causado en la alfombra roja del Festival de Cine del Mar Rojo. Puedes ver los mejores looks en este vídeo.

Muchos rostros conocidos del cine han acudido a Arabia Saudí para celebrar una nueva edición del Festival de Cine del Mar Rojo con el objetivo de promover la cultura cinematográfica. Una de las actrices que más ha llamado la atención ha sido Ana de Armas, que no ha dejado a nadie indiferente con un vestido de Louis Vuitton.

Sin embargo, su look no ha sido lo que más ha llamado la atención. Según destaca Tatiana Arús es "evidente la pérdida de peso de Ana de Armas". "Es evidentísimo", destaca Alfonso Arús en el plató, donde la colaboradora de Aruser@s asegura que nunca ha estado tan delgada como ahora pero que "el diseño le queda como un guante".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo los looks del resto de famosas como Dakota Johnson o Jessica Alba, a la que se ha visto bromear junto a Kirsten Dunst.