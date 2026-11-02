Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Viral

Georgina Rodríguez, Karol G, Aitana, Sydney Sweeney... los disfraces de Halloween más virales

Tatiana Arús repasa en este vídeo los disfraces que han elegido las famosas más virales para Halloween. Desde los terroríficos de Georgina o Karol G a la catrina de Aitana.

Georgina Rodríguez, Karol G, Aitana, Sydney Sweeney... los disfraces de Halloween más virales

Georgina Rodríguez ha convertido su jardín en un cementerio para celebrar Halloween, donde se ha disfrazado de novia cadáver. La mujer de Cristiano Ronaldo se ha disfrazado junto a sus hijos y los hijos de Álvaro Morata y Alice Campello, como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas.

Al igual que Georgina, Karol G también ha apostado por uno de los disfraces más icónicos como es el de novia cadáver. Eso sí, la cantante, que ha enseñado su transformación, ha elegido un disfraz todavía más fiel al original. Por su parte, Aitana ha aprovechado que estaba en México para disfrazarse de Catrina.

Por otro lado, la actriz Sydney Sweeney ha decidido apostar por un disfraz más calentito junto a su pareja, Scooter Braun, y se han fotografiado abrazados disfrazados de ositos. "Luego hay que ver qué lleva de abajo, pero, por el momento, es una entrañable imagen", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús se muestra muy sorprendido de ver a la joven actriz "tan abrigada".

Por último, Victoria Beckham ha grabado el plato que ha preparado David Beckham "con verduras de al huerta" y temática Halloween. "Es solo un poco de vómito, ¿te ha impresionado?", pregunta el exfutbolista.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Trabajos día y noche: la jueza exige medios para retirar los vagones de Urda y acelerar la búsqueda de restos
  2. Puente, en el punto de mira: la oposición insiste en su dimisión y el PP va más allá y señala a Sánchez
  3. Puede perder hasta Texas: Trump se juega su futuro político en unas 'midterms' clave que vaticinan un descalabro republicano
  4. Los acampados en Sol se mudan tras 36 días de protesta: "Hay que ir preparando la huelga"
  5. Detenidos en Fuengirola dos jóvenes de Blocus, uno de ellos menor de edad, cuando iban a cometer actos vandálicos
  6. Valdoviño, el pueblo de A Coruña donde las ratas llegan a todas partes: "Nos preocupa que entren en casa"