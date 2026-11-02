Georgina Rodríguez, Karol G, Aitana, Sydney Sweeney... los disfraces de Halloween más virales

Tatiana Arús repasa en este vídeo los disfraces que han elegido las famosas más virales para Halloween. Desde los terroríficos de Georgina o Karol G a la catrina de Aitana.

Georgina Rodríguez ha convertido su jardín en un cementerio para celebrar Halloween, donde se ha disfrazado de novia cadáver. La mujer de Cristiano Ronaldo se ha disfrazado junto a sus hijos y los hijos de Álvaro Morata y Alice Campello, como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas.

Al igual que Georgina, Karol G también ha apostado por uno de los disfraces más icónicos como es el de novia cadáver. Eso sí, la cantante, que ha enseñado su transformación, ha elegido un disfraz todavía más fiel al original. Por su parte, Aitana ha aprovechado que estaba en México para disfrazarse de Catrina.

Por otro lado, la actriz Sydney Sweeney ha decidido apostar por un disfraz más calentito junto a su pareja, Scooter Braun, y se han fotografiado abrazados disfrazados de ositos. "Luego hay que ver qué lleva de abajo, pero, por el momento, es una entrañable imagen", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús se muestra muy sorprendido de ver a la joven actriz "tan abrigada".

Por último, Victoria Beckham ha grabado el plato que ha preparado David Beckham "con verduras de al huerta" y temática Halloween. "Es solo un poco de vómito, ¿te ha impresionado?", pregunta el exfutbolista.

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