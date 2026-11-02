La boda de Josefa, de 103 años, y Antonio, de 91, conquista Aruser@s: "Que se den prisa para la luna de miel"

La pareja ha celebrado su enlace rodeada de familiares y con un pequeño altar instalado en casa, una boda que ha despertado la curiosidad de los colaboradores de Aruser@s.

En Aruser@s hemos visto bodas de todo tipo: desde el viral de una novia que se pasa con el vino durante el 'sí, quiero' y provoca la inmediata reacción del cura hasta la emotiva celebración de unos ancianos que recrearon su enlace de 1953 después de 72 años juntos. Esta vez, Alfonso Arús ha mostrado la boda de Josefa y Antonio, una pareja que ha vuelto a pasar por el altar a una edad muy avanzada.

Y es que Josefa tiene 103 años y Antonio, al que el presentador ha definido como un "yogurín", tiene 91. En el vídeo viral se puede ver cómo un sacerdote celebra su enlace rodeado de sus familiares, junto a un pequeño altar que han preparado en su propia casa.

"Que se den prisa para la luna de miel", ha bromeado Tatiana Arús al ver las imágenes, mientras Elena Godessart, por su parte, ha reconocido que le gustaría saber "dónde ha surgido el amor".

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