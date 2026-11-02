Este es el impactante disfraz de Heidi Klum en Halloween: así va de su mano amputada

"Esta señora se supera cada temporada", explica Alfonso Arús, que destaca el disfraz de Halloween de Heidi Klum: "No sé cómo se le ocurre la idea".

Heidi Klum ha vuelto a sorprender un año más por Halloween. Esta vez, la modelo ha elegido disfrazarse de su propia mano amputada. Según explica Tatiana Arús en este vídeo, la modelo "necesitó no solo la ayuda de su equipo sino de un furgón gigante en el que, además, iba recostada".

Klum ha recreado su propia mano amputada: "Vemos todos los tendones, los huesos, el tatuaje, su anillo de pedida...". "Esta señora se supera cada temporada", explica Alfonso Arús, que confiesa que el gustaría saber "cómo tiene la idea".

Además, el presentador de Aruser@s destaca que mientras tanto la hija de la modelo se disfrazó de la cerdita Peggy. Por último, Tatiana Arús enseña más disfraces de los famosos. Puedes verlos en el vídeo principal de esta noticia.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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