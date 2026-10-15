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Alfonso Arús, al ver el ramo de novia de Georgina Rodríguez: "Parece que lo acaba de recoger del jardín"

Georgina Rodríguez ha compartido una imagen del ramo que llevó a su boda con Cristina Ronaldo. En este vídeo, su ramo de novia, un conjunto de ramas de olivo, aparece junto a la imagen de una virgen.

Alfonso Arús, al ver el ramo de novia de Georgina Rodríguez: "Parece que lo acaba de recoger del jardín"

Georgina Rodríguez ha mostrado por primera vez el ramo que llevó en su boda con Cristiano Ronaldo. "Ha sorprendido muchísimo", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia la imagen, en la que aparece el ramo, junto a la foto de una virgen.

Se trata de "un conjunto de ramas de olivo", explica la colaboradora de Aruser@s, que cree que se trataba de la primera boda, en petit comité. Por su parte, Alfonso Arús afirma que "tendrá un simbolismo muy especial, pero muy vistoso no es". Para el presentador de Aruser@s, es muy austero: "Si me dices que lo acaba de recoger en el jardín...".

Por último, Alba Sánchez cree que puede que le recuerde a referencias religiosas. "Tiene que ser esto", afirma Alfonso Arús.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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