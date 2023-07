"No me podéis seguir a todos lados, por favor", se queja Gabriela Guillén, la futura madre del hijo que espera con Bertín Osborne, acerca de los medios que la persiguen, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s. Durante los últimos días, son muchos los titulares que la que fuera "amiga especial" del cantante ha protagonizado en la prensa, así como el futuro padre de la criatura.

La situación es tan tensa con los reporteros que incluso amenaza con llamar a la policía. "Lo siento, no voy a decir nada como he dicho antes", insiste. "Muchísimas gracias, Chabeli", le dice una de las redactoras, llamándola por equivocación por el nombre de otra de las ex del artista.

La cara de Gabriela en este momento es un poema. "Chabeli, nada. Yo soy Gabriela", dice con rotundidad. "En el momento en el que la ha llamado Chabeli (Navarro) no le ha hecho ninguna gracia", destaca Tatiana Arús.