Fabiola Martínez ha estallado de forma contundente asegurando que está cansada de que le pregunten por todas las personas que aparecen en la vida de Bertín Osborne tras conocerse el embarazo de Gabriela Guillén y las declaraciones de Chabeli Navarro afirmando que Bertín la convenció para abortar.

"He sido educada y correcta todo el tiempo, pero nunca es suficiente", ha afirmado la exmujer de Bertín Osborne a los reporteros, a los que les ha insistido en que no tiene nada que decir porque no es su vida. "Me habéis forzado a ponerme una cremallera en la boca", ha asegurado Martínez.

Tatiana Arús explica el enfado de la exmujer: "Hacía alusión a un revista que dice que ha sacado de contexto lo que ha estado diciendo y que ha sacado en portada una fotografía de Bertín y de ella diciendo que están en el mejor momento de la relación". Por eso, Tatiana afirma que Fabiola se queja de que cualquier cosa que siga "se va a tergiversar".