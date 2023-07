Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s la portada de la revista 'Lecturas' en la que Chabeli Navarro asegura haber mantenido una relación de cinco meses con Bertín Osborne a pesar de que el cantante lo desmintiera en su momento. Chabeli Navarro cuenta que se quedó embarazada y a las 11 semanas se lo comunicó a Bertín Osborne, cuya relación a partir de ese momento cambió.

"Cuando le dije a Bertín que estaba embarazada me dijo lo mismo que a Gabriela", destaca Chabeli, que asegura que el cantante le dijo que "no era un hijo buscado ni deseado" y que "no quería tenerlo". "Me arrepiento muchísimo de haber abortado, pero me sentía sola y tenía miedo", cuenta Chabeli Navarro, que destaca que si "hubiera tenido un poco de apoyo habría seguido adelante".

"Cuando le anuncié el embarazo a Bertín me dijo una cosa que me dolió muchísimo", afirma Chabeli, que asegura que el cantante le contó que estaba intentando volver a recuperar a su familia. La joven afirma que conocía a su hija Eugenia, por lo que el cantante no la escondía y le dedicaba, incluso, canciones. "Bertín me dijo que me pediría cita en una clínica privada para ver si estaba embarazada de verdad", insiste Chabeli, que desvela que le comunicó que había abortado a través del chófer porque él no le hablaba.