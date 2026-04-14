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Fran Rivera confirma la relación de su hija Tana con el torero Roca Rey: "Poco a poco, no vamos a casarlos ya"

La hija de Francisco Rivera y el torero Roca Rey se han convertido en la pareja sorpresa de la temporada.

Fran Rivera confirma la relación de su hija Tana con el torero Roca Rey: "Poco a poco, no vamos a casarlos ya"

En Aruser@s, Tatiana Arús muestra unas declaraciones de Fran Rivera en las que confirma la relación de su hija Tana con el torero Roca Rey. "Deseo que mi hija sea feliz, es su decisión y sabe perfectamente lo que hay. La vida, son muy jóvenes y, poquito a poco, no vamos a casarlos ya, ¡el toreo es despacio!", ha compartido el diestro.

Desde el plató, los colaboradores han comentado sensaciones sobre la nueva pareja: "Imagínate que en vez de Roca Rey se enamora de una antitaurino y te va diciendo que tu padre es un asesino", pone sobre la mesa Alfonso Arús.

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