Alfonso Arús reacciona a la doble gallega de Donald Trump que vuelve a hacerse viral

Una mujer gallega, 'la Trump de la Costa da Morte', vuelve a hacerse viral por su sorprendente parecido con Donald Trump, un fenómeno de 2018 rescatado por las redes sociales.

Una mujer gallega, conocida como 'la Trump de la Costa da Morte', vuelve a arrasar en redes sociales por su sorprendente parecido con Donald Trump, un fenómeno que ya se hizo viral en 2018 y que ahora ha resurgido con fuerza.

En Aruser@s, Alfonso Arús no ha podido evitar reaccionar al vídeo en el que aparece esta mujer. "Es igual", asegura el presentador, mientras que Alba Sánchez destaca entre risas que "ella dice que solo se parece en el pelo, pero las redes señalan también la postura, los rasgos faciales y su actitud desafiante". La protagonista, ajena a su fama, afirma no tener teléfono móvil y no ser consciente de la magnitud del fenómeno viral que ha generado su imagen.

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