Ahora

De Galicia a EEUU

Alfonso Arús reacciona a la doble gallega de Donald Trump que vuelve a hacerse viral

Una mujer gallega, 'la Trump de la Costa da Morte', vuelve a hacerse viral por su sorprendente parecido con Donald Trump, un fenómeno de 2018 rescatado por las redes sociales.

Alfonso Arús reacciona a la doble gallega de Donald Trump que vuelve a hacerse viral

Una mujer gallega, conocida como 'la Trump de la Costa da Morte', vuelve a arrasar en redes sociales por su sorprendente parecido con Donald Trump, un fenómeno que ya se hizo viral en 2018 y que ahora ha resurgido con fuerza.

En Aruser@s, Alfonso Arús no ha podido evitar reaccionar al vídeo en el que aparece esta mujer. "Es igual", asegura el presentador, mientras que Alba Sánchez destaca entre risas que "ella dice que solo se parece en el pelo, pero las redes señalan también la postura, los rasgos faciales y su actitud desafiante". La protagonista, ajena a su fama, afirma no tener teléfono móvil y no ser consciente de la magnitud del fenómeno viral que ha generado su imagen.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, sobre la causa del juez Peinado contra su mujer: "Pido a la Justicia que haga justicia. El tiempo va a poner todo en su sitio"
  2. Trump dice que Irán "quiere un acuerdo a toda costa" tras arrancar su contrabloqueo a Ormuz entre amenazas y un derecho internacional olvidado
  3. Ni Rajoy ni 'El Barbas' ni 'El Asturiano' entran a la 'kitchen': su relato exculpatorio desde que estalló la operación parapolicial
  4. "Putas" por enemistad y efectivo para encubrir a los amigos de Koldo ante sus mujeres: las contradicciones de Uriz para desvincularse de la trama
  5. Los frentes de Magyar para recuperar Hungría tras Orbán: apuesta por Europa mientras obvia las leyes homófobas
  6. Japón va a por los osos: el plan para cazar 10.000 especímenes tras sus ataques contra humanos