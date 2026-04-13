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'Hoja de ruta'

Japón va a por los osos: el plan para cazar 10.000 especímenes tras sus ataques contra humanos

El contexto En el último año, el país asiático ha registrado 230 ataques, cifra récord, en unos incidentes que costaron la vida a 13 personas.

Japón va a por los osos: el plan para cazar 10.000 especímenes tras sus ataques contra humanos
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Japón va a por los osos. En los últimos años, el país ha vivido varios ataques de este tipo de animal a personas en zonas habitadas y el Gobierno japonés ha aprobado un plan denominado 'Hoja de ruta para control de daños causados por osos' para acabar con 10.000 especímenes.

Es un plan ideado por el Ministerio de Medio Ambiente japonés en colaboración con el Ministerio de Agricultura y la Policía Nacional para acabar con la creciente situación de ataques de osos a personas. Solo el año pasado hubo 230 ataques, cifra récord, en los que murieron 13 personas.

Estos osos son animales que pueden medir hasta dos metros y pesar hasta 400 kilos. Y los ataques han aumentado porque los osos se están moviendo y expandiendo su hábitat. Antes se quedaban en zonas rurales, pero el cambio climático y las plagas, ha hecho que cada vez tengan menos alimentos y, por ende, van a buscarlos a zonas habitadas

La situación ha llegado a tal punto que incluso están llegando muy cerca de Tokio. El Gobierno japones habla de una "nueva generación de osos que ha perdido el temor a los humanos" y ya se acumulan las imágenes de ellos paseando en plena calle, encima de un árbol, colándose en supermercados o hasta en escuelas.

Es un problema tan grave que incluso han tenido que movilizar el Ejército. Hasta ahora solo podían enfrentarse a esta plaga poniendo trampas mientras se protegían con chalecos y escudos. Aunque, con la implementación de la hoja de ruta, podrán usar armas.

También se está entrenando a la Policía y a cazadores locales mediante simulacros. Consisten en que varios agentes armados se dirigen hacia el lugar del aviso. Le rodean al oso desde lejos y le disparan un dardo tranquilizante. Todo para prepararse para poner fin a un problema que preocupa a todo Japón.

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