Los frentes de Magyar para recuperar Hungría tras Orbán: apuesta por Europa mientras obvia las leyes homófobas

Los detalles Magyar ya ha pedido la dimisión de la cúpula judicial, quiere que Hungría entre en el euro y cambiar la carta magna. Sin embargo, no ha aclarado qué hará sobre las leyes de migración y asilo, ni si derogará las leyes que prohíben el matrimonio igualitario o que persiguen a las personas trans y la educación sexual en los colegios.

Viktor Orbán transformó el sistema político de Hungría a su favor, creando una Constitución que blindaba su estructura corrupta y leyes retrógradas. Con el cambio de liderazgo, Péter Magyar, un conservador, asume la presidencia. Aunque no representa una ruptura total, cuenta con una amplia mayoría que le permite impulsar reformas, como modificar la Constitución. Magyar busca desmantelar el sistema mafioso de Orbán y ya ha solicitado la dimisión de altos cargos judiciales y mediáticos. Además, pretende mejorar las relaciones con Europa, desbloquear fondos necesarios para sanidad y educación, y abordar temas complejos como la migración y los derechos sociales, aunque no ha sido claro en su postura sobre las leyes homófobas vigentes.

Viktor Orbán llenó el sistema de afines e hizo una Constitución nueva para Hungría, todo lo que fuera necesario para blindar su sistema corrupto y sus leyes retrógradas. Desde este lunes, con el ultra fuera de la presidencia, todo va a cambiar. La cuestión es: ¿cuánto tarda un país en recuperarse Hungría?

Es una pregunta complicada de responder, pues depende de muchas cuestiones. La principal: la persona que se ponga al frente y la ideología que tenga. Pero también, las reformas que quiera acometer y la mayoría con la que cuente a la hora de poder promover iniciativas en el Parlamento.

En el caso de Hungría, ya tenemos algunos de estos datos. Sabemos que el nuevo presidente de Hungría no será el ultra Viktor Orbán, sino Péter Magyar, que es más bien conservador. También que su elección no representa una ruptura total, pero sí que cuenta con una amplia mayoría, por lo que podrá, por ejemplo, cambiar la constitución. Ahí gana velocidad.

Lo primero es acabar con el sistema mafioso de Orbán; y para ello, ya ha pedido la dimisión de la cúpula judicial. Ha empezado por el presidente del Tribunal Constitucional y por el fiscal jefe, pero también por los dirigentes de los organismos que controlan los medios de comunicación. Ahí avanza ya.

Magyar también ha dicho que va a cambiar la relación que tiene Hungría con Europa y que quiere hacerlo rápido. Lo hará para suerte de todos los europeos, pero también de los húngaros que tienen bloqueadas grandes cantidades de dinero de los fondos y lo necesitan para la sanidad y la educación. Por ello, el nuevo líder de Hungría ya ha anunciado que viajará a Bruselas.

La relación se recuperará rápidamente, pero hay cosas que tardarán más tiempo. Porque Hungría quiere entrar en el euro y no es un proceso inmediato. Además, se va a encontrar con un problema: la migración y la multa que tienen que pagar de 1 millón de euros al día mientras no cumpla con la política de asilo. Además, la línea de Magyar con la migración no es muy distinta a la dibujada por Orbán y tampoco ha sido muy claro con sus ideas en este aspecto.

Ni con los derechos sociales, ¿qué va a hacer con las leyes homófobas que ha aprobado Orbán?

Ha pasado muy por encima toda la campaña en lo que tiene que ver con el colectivo LGTBI; pero en la noche del domingo electoral aseguró que "quiere una Hungría donde nadie sea estigmatizado por amar diferente a la mayoría". Eso sí, no ha dicho que vaya a derogar las leyes que prohíben el matrimonio igualitario, que persiguen a las personas trans y que han borrado del mapa la educación sexual en los colegios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.