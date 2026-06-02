Un famoso streamer lanza su propia canción para el Mundial, con muchos "oé oé": "Le ha salido un duro competidor a Shakira"

A pesar de no tener ni idea de componer, IShowSpeed ha lanzado su canción para el Mundial y parece que a los fans les está gustando mucho. Hans Arús nos muestra en Aruser@s cómo suena 'World Cup (Champions)'.

A este paso, tal y como apunta Tatiana Arús en Aruser@s, vamos a poder hacer un disco al más puro estilo 'Caribe Mix' con las canciones que ya se han lanzado para este Mundial. Ahora le toca el turno al famoso streamer IShowSpeed, que se ha quedado a gusto con tanto "oé oé" -que todo el mundo sabe que es la clave del éxito- en la canción que ha llamado 'World Cup (Champions)' y que parece estar gustando bastante entre los futboleros. Así suena este tema que rivaliza con el oficial de Shakira.

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