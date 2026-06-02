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Alfonso Arús, cada vez más pesimista con la aventura de Alejo rumbo al Mundial: "¡Vuelve a la casilla de salida!"

El presentador de Aruser@s ha vuelto a seguir los pasos de Alejo, el influencer argentino que recorre América a pie y haciendo autostop para asistir al último Mundial de Lionel Messi.

Alfonso Arús, cada vez más pesimista con la aventura de Alejo rumbo al Mundial: "¡Vuelve a la casilla de salida!"

"Os lo dije el otro día, soy pesimista con la excursión de Alejo", ha avanzado Alfonso Arús en el plató, comentando un nuevo seguimiento de la aventura de Alejo, el influencer argentino que se ha propuesto viajar desde Argentina hasta Estados Unidos a pie y haciendo autostop para asistir al último Mundial de Lionel Messi.

Hasta ahora, el joven parecía avanzar sin demasiados contratiempos en las diferentes etapas de su recorrido. Sin embargo, la situación ha dado un giro al llegar a México. Según ha explicado Hans Arús, el creador de contenido se encuentra con un importante problema administrativo: "Tiene seis días para salir de ahí porque, si no, lo reportan"."¡Este vuelve a la casilla de salida, pero vamos!", ha zanajado entre risas Alfonso Arús.

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