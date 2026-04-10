El experimento viral de un youtuber con tarjetas de crédito que sitúa a Cardiff como la ciudad más honesta de Reino Unido

Un youtuber revoluciona las redes con un experimento en el que reparte diez tarjetas de crédito con 1.000 libras por distintas ciudades de Reino Unido para descubrir cuál es la más honesta.

El youtuber'@WillNE' ha querido comprobar qué ciudades de Reino Unido son más honestas y, para ello, ha repartido diez tarjetas de crédito con 1.000 libras cada una por distintos puntos del país. El resultado ha sorprendido incluso a los colaboradores de Aruser@s.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el creador de contenido coloca un cartel gigante con los datos de su cuenta bancaria y deja diez tarjetas repartidas por diez ciudades diferentes. Su intención es comprobar qué ciudad gastaba antes el dinero, en qué lo utilizaban y cuánto tardaban en vaciar la cuenta.

Londres es la primera ciudad en gastar todo el dinero. Después llegan Leeds y Glasgow, donde gran parte de las compras se realizaron en la tienda de PlayStation. Sin embargo, al revisar todas las transacciones, descubre que en Cardiff, Leeds y Manchester algunos usuarios utilizan los datos de la tarjeta para hacer donaciones solidarias.

Tras ese gesto, el creador decide premiar a estas ciudades con puntos extra en su clasificación final donde finalmente, Cardiff se lleva el primer puesto como la ciudad más honesta de Reino Unido, mientras que Londres termina en última posición.

Desde el plató, Hans Arús recomienda el vídeo y destaca que, además de tarjetas de crédito, "también lanzan bicicletas o carteras para comprobar si la gente las devuelve".