Una española que vive en Reino Unido no puede comprar Super Glue por no poder demostrar que tiene más de 25 años: "Me piden el DNI"

Nuestros amigos de Aruser@s se quedan flipando con el descubrimiento que ha hecho @carmeninuk en Reino Unido. La tiktoker española, que ahora vive en Inglaterra, se ha quedado sin poder comprar Super Glue porque no llevaba consigo el DNI. Y es que la ley inglesa impide que los menores de 25 años puedan comprar este tipo de pegamentos.

"No sé cómo tomarme que me hayan pedido el DNI. No sé si es algo que pasa en España o en otros países. He preguntado qué edad tenía que tener para comprarlo y me dijeron que 25. Les contesté que tenía 34 y me dijeron que parecía más joven", relata la chica en este vídeo viral.

En el plató del programa matinal capitaneado por Alfonso Arús no salen de su asombro. "Pueden hacer un uso indebido, sí. Pero sí que es cierto que una botella de alcohol te la puedes llevar, una cajetilla de tabaco, pero Super Glue, no", dice confundido Hans Arús.