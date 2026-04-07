Tres youtubers españoles se la juegan con MrBeast y los 50 streamers más famosos del mundo: así lo hacen Ibai Llanos, El Rubius y TheGrefg

Los 50 streamers más famosos del mundo se han enfrentado en un concurso que ha organizado MrBeast y entre ellos se encontraban tres representantes españoles de altura: Ibai Llanos, el Rubius y TheGrefg. Hans Arús desvela en Aruser@s en qué posición han quedado.

MrBeast ha reunido a los 50 streamers más famosos del mundo en un juego en el que podían llevarse un millón de dólares para su comunidad e incluso un Lamborghini. Entre ellos se encontraban tres representantes españoles de altura: Ibai Llanos, El Rubius y TheGrefg. Hans Arús desvela en Aruser@s cómo ha sido este concurso.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver algunos de los momentos más destacados de la competición, desde la lucha por el coche hasta el duelo de canastas entre Ibai y El Rubius.

"Dejad un 'like' en este vídeo y poned en los comentarios que la comunidad hispanohablante es la mejor", pedía el de Bilbao al ser eliminado.

Al final, ha ganado un estadounidense después de un directo de tres horas. "El Rubius fue eliminado quedando en un top 5; TheGregf, top 9 e Ibai, top 8", desvela Hans. "Hemos quedado muy bien, mucho mejor que en Eurovisión", apunta Alfonso Arús.

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