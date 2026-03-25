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Adiós a 'Cantora'

'Cantora', la mítica finca de Isabel Pantoja y Paquirri, se convertirá en un cultivo de pistachos tras ser vendida a un libanés

"Esto nadie lo había advertido", comenta con sorpresa Alfonso Arús en Aruser@s tras saber que, posiblemente, la finca de Isabel Pantoja, la famosa 'Cantora', se va a convertir en un campo de pistachos después de ser vendida.

'Cantora', la mítica finca de Isabel Pantoja y Paquirri, se convertirá en un cultivo de pistachos tras ser vendida a un libanés

Ha sido el hogar de Isabel Pantoja durante muchos años y ahora, se convertirá, probablemente, en un campo de pistachos. Este puede llegar a ser el futuro de 'Cantora', la finca que heredó la tonadillera tras la muerte de su marido, Paquirri, después de haber sido vendida por la artista a un empresario libanés. Así lo cuenta Tatiana Arús en Aruser@s. Al parecer, el terreno de Medina Sidonia es idóneo para cultivarlos y las ganancias se han triplicado.

"Cuidado, esto nadie lo había advertido", comenta sorprendido Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta. "Bueno, es que gracias al chocolate Dubái, los pistachos están al alza", analiza Angie Cárdenas.

Y eso por no hablar de cómo "potencia la vida sexual masculina", asegura el presentador. "El libanés se va a poner las botas ahí", añade.

Para Alfonso "este libanés tiene una entrevista ya, pero primero hay que advertirle de los espíritus". Eso sí, no cree que haga falta comprar 'Cantora' para plantar pistachos.

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