Alfonso Arús, tras vender Isabel Pantoja a un libanés 'Cantora': "El espíritu de Paquirri sigue ahí"

Después de que Isabel Pantoja haya vendido Cantora por más de un millón de euros a un libanés, Alfonso Arús recuerda que la finca tenía "el espíritu de Paquirri": "El libanés en un mes sale por patas".

"Parece que Cantora ya tiene nuevo dueño", destaca Alfonso Arús, que afirma que, por fin, Isabel Pantoja ha logrado vender su finca. "Cuando vendes una casa te llevas las pertenencias, pero los espíritus no", afirma el presentador de Aruser@s, que recuerda que "el espíritu de Paquirri estaba ahí".

"Estaba en un cuadro en una habitación y eso no te lo puedes llevar", afirma Alfonso Arús, que destaca que "no hay mudanza que transporte un espíritu". Por su parte, Alba Gutiérrez explica que "a los espíritus no le gustan los cambios".

"Es posible que el espíritu le haga la vida imposible al libanés", señala el presentador en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas indica que "lo que tiene que hacer es un ritual". "El libanés en un mes se caga por la pata para abajo", afirma Alfonso Arús, que destaca que va a "salir por patas" por el espíritu.

Al parecer, la cantante habría conseguido vender la finca a un libanés por 1,2 millones de euros. "No se conoce de quién se trata, pero entre sus planes estaría el de montar una yeguada", destaca Tatiana Arús, que explica que, además, el acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera "podría ser porque para vender Cantora se necesita la firma de Kiko".

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