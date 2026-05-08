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La divertida reacción viral de una perrita al poder subirse a la cama de su dueña

En los 'vídeos virales' de Aruser@s, Alfonso Arús muestra la tierna reacción de una perra que no puede ocultar su felicidad tras recibir permiso para dormir en la cama junto a su dueña.

La divertida reacción viral de una perrita al poder subirse a la cama de su dueña

En Aruser@s, Alfonso Arús comparte una escena que ha conquistado al plató: la divertida reacción de una perrita cuando su dueña le permite subirse a la cama y dormir junto a ella.

Como vemos en las imágenes, el animal aparece visiblemente feliz, con lo que parece una auténtica "sonrisa" de oreja a oreja. "Acostumbrado a dormir en el suelo, imagínate ahora que ha pillado colchón", bromea Hans Arús.

"Cuando dicen que no tenemos que humanizar a los animales porque los comportamientos son diferentes, ¡esta perra, digan lo que digan, se está riendo!", asegura entre risas el presentador del programa.

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