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En esta ciudad china se habla español: "El 90% de los chinos que veis en España son de aquí"

El tiktoker @chickenpapi nos muestra en este vídeo viral la ciudad china de Qintiang en la que viven 600.000 personas. Sin embargo, en España, hay 130.000 habitantes que vienen de allí. En Aruser@s alucinan con esta información y con los coches que compran... que no son españoles.

En esta ciudad china se habla español: "El 90% de los chinos que veis en España son de aquí"

"Estoy en la ciudad de China en la que más se habla español", anuncia el tiktoker @chickenpapi en este vídeo viral que recoge Aruser@s. Se trata de Qintiang, y "el 90% de los chinos" que vemos en España son de allí. "Actualmente, hay como unas 600.000 personas viviendo aquí... y en España hay 130.000", explica. La mayoría tienen bazares y restaurantes y, tal y como señala el joven, "sí que debe de dar dinero" a juzgar por sus cochazos. "Pero los coches no son españoles", refiere Alfonso Arús en el programa de laSexta. No, son italianos.

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