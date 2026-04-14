Ahora

Virales

La divertida reacción de un chihuahua que parece gruñir a la tarta de su cumpleaños

Un cumpleaños canino ha dejado uno de los momentos más comentados de Aruser@s. Las imágenes del pequeño protagonista no han pasado desapercibidas por su curiosa "falta de entusiasmo".

La divertida reacción de un chihuahua que parece gruñir a la tarta de su cumpleaños

Las reacciones a los cumpleaños, ya sean de bebés o de animales, son uno de los virales más comentados en Aruser@s. En este caso, este "amigable" chihuahua parece no tener ninguna gana de celebrar un año más, y es que su expresión no transmite precisamente felicidad ni entusiasmo. Incluso llega a gruñir cuando ve que encienden la vela y todo el mundo comienza a cantar con alegría.

Lo que parece una sonrisa, en realidad es una risa incómoda. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el cómico momentom que ha hecho estallar de la risa a los colaboradores en el plató.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, sobre la causa del juez Peinado contra su mujer: "Pido a la Justicia que haga justicia. El tiempo va a poner todo en su sitio"
  2. Trump dice que Irán "quiere un acuerdo a toda costa" tras arrancar su contrabloqueo a Ormuz entre amenazas y un derecho internacional olvidado
  3. Ni Rajoy ni 'El Barbas' ni 'El Asturiano' entran a la 'kitchen': su relato exculpatorio desde que estalló la operación parapolicial
  4. "Putas" por enemistad y efectivo para encubrir a los amigos de Koldo ante sus mujeres: las contradicciones de Uriz para desvincularse de la trama
  5. Los frentes de Magyar para recuperar Hungría tras Orbán: apuesta por Europa mientras obvia las leyes homófobas
  6. Japón va a por los osos: el plan para cazar 10.000 especímenes tras sus ataques contra humanos