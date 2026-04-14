La divertida reacción de un chihuahua que parece gruñir a la tarta de su cumpleaños

Un cumpleaños canino ha dejado uno de los momentos más comentados de Aruser@s. Las imágenes del pequeño protagonista no han pasado desapercibidas por su curiosa "falta de entusiasmo".

Las reacciones a los cumpleaños, ya sean de bebés o de animales, son uno de los virales más comentados en Aruser@s. En este caso, este "amigable" chihuahua parece no tener ninguna gana de celebrar un año más, y es que su expresión no transmite precisamente felicidad ni entusiasmo. Incluso llega a gruñir cuando ve que encienden la vela y todo el mundo comienza a cantar con alegría.

Lo que parece una sonrisa, en realidad es una risa incómoda. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el cómico momentom que ha hecho estallar de la risa a los colaboradores en el plató.

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