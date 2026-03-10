La reacción de José Coronado al saber que es un icono español en China "como Mario Casas"

Jiaping, una empresaria china que se dedica al sector de lujo en España desde hace 10 años, acude con Isa Balado, a un evento de cine en España, donde desvela a José Coronado que es "un icono de España en China".

Jiaping, una empresaria china, acude con Isa Balado a un acto del cine español. "¿Por qué te citan a ti?", pregunta la reportera de Apatrullando a la joven, que explica que, "en el nivel audiovisual y de coproducción de películas" van "a hacer una conexión entre China y España". Y es que el mercado cinematográfico chino es, tras el Estados Unidos, el más importante del mundo.

La presencia de personalidades como Jiaping en eventos culturales forma parte de la estrategia de coproducciones entre China y España. "Me gustaría ser actriz con un personaje de interesante, pero me han ofrecido papeles de estereotipo china", afirma la joven empresaria, que destaca que no quiere ser la china del bazar chino. Por otro lado, Jiaping charla con José Coronado: "En China ya le conocen, es un icono de España como Mario Casas".

En este vídeo, puedes ver la reacción del actor cuando le dicen que en China "es muy famoso". "¿Yo, en China?", pregunta sorprendido Coronado, que asegura que le gustaría ir a China a hacer alguna película: "Aprendo chino inmediatamente".

