Flamenco, paellas, vinos y hasta una ciudad: el 'made in China' también copia a España

¿Qué podemos esperar? Hasta han hecho una versión de Cadaqués. Una ciudad fantasma frente a la costa de Taiwán en la que han copiado el municipio catalán, incluso, con sus errores.

En China, el flamenco resuena en las calles de Shanghái gracias a una escuela local que ha adoptado este arte español, convirtiéndolo casi en tradición. No es la única adaptación; en YouTube, se enseñan versiones chinas de la paella y los vinos españoles. En el norte de China, producen sus propios Riojas, consumidos principalmente a nivel nacional. Desde España, las opiniones varían: algunos ven con buenos ojos estas copias, mientras otros defienden lo auténtico. Un ejemplo extremo es Kadakaisi, una réplica de Cadaqués, donde incluso se han duplicado los errores, como una estatua sin palo, reflejando la curiosa manera en que China reinterpreta la cultura española.

Si suena flamenco en plena calle es porque estamos, efectivamente, en China. Con el 'skyline' de Shanghái de fondo, una escuela de flamenco local ha importado, y casi convertido en tradición, este arte tan español. Y no es la única copia 'made in China' de España.

"Si buscas un sabor ligero y refrescante, mi paella al estilo chino sin duda te encantará". Numerosos canales de YouTube en este país muestran a sus seguidores cómo hacer, digamos, una reinterpretación de nuestra paella o de nuestros vinos.

"Como carecemos de agua suficiente, la distribuimos con este sistema de riego", explica un hombre en redes desde su viñedo. Especialmente en las regiones del norte están creando sus propios Riojas chinos, que se consumen mayoritariamente a nivel nacional.

Y, claro, sobre todo esto, desde España tenemos algo que decir. "Si les gusta y lo copian y bien, pues claro, ¿por qué no?", ha asegurado sin problemas una mujer a laSexta. "A nivel planetario, lo nuestro es lo nuestro", ha considerado, sin embargo, un hombre.

Lo nuestro es nuestro, hasta que crean una versión de Cadaqués. "Nos encontramos en Kadakaisi, la copia china de Cadaqués", ha mostrado en redes el creador español Rubén Holgado. Una ciudad fantasma frente a la costa de Taiwán en la que han copiado el municipio catalán, incluso, con sus errores.

"Fueron a Cadaqués para investigar y copiar. Y encontraron que la estatua no tenía el palo, porque lo habían robado. Entonces, ¿qué pasa? Que copiaron la estatua sin el palo", ha explicado Holgado.

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