Una española que vive en China desvela los horarios de los niños en el cole: "Están ocupados hasta las 22 h"

Una profesora española que ahora vive en China cuenta a través de TikTok que los niños empiezan el cole a las 7 de la mañana y no terminan la jornada hasta las 22 h. En Aruser@s echan cuentas... y ahora les cuadra todo.

La usuaria de TikTok @vergusip es una profesora española que ahora vive en China y desvela en este vídeo viral que recoge Aruser@s el horario escolar de los pequeños y de los adolescentes. "Los primeros alumnos empiezan a llegar sobre las 7 h, porque tienen un desayuno opcional", comenta. Eso sí, a las 7:30 h ya es obligatorio estar en el instituto porque tienen media hora de lectura en alto.

A las 8 h comienzan las clases, que duran hasta las 12 h. Pero todavía están muy lejos de acabar la jornada, porque después tienen un recreo en el que tienen que hacer ejercicio. "Dan vueltas al campo, saltan a la comba, bailan con una pantalla que tienen allí puesta...", explica la docente.

Comen en un santiamén y se echan una siesta de media hora para reponer fuerzas. "Después tienen otra vez clase hasta las 18 h, pero es que desde las 19 h hasta las 22 h tienen tres periodos de estudio con un profesor en el aula", detalla.

"Estos niños, pobres, morirán", lamenta Alfonso Arús en el plató de laSexta. "Muchos usuarios comentan que los padres tienen jornadas tan largas que tienen que tener a los niños ocupados en el colegio", asegura Hans Arús. El presentador comienza a comprender por qué no dejan de salir vídeos virales en los que los alumnos intentan escapar de las guarderías y los colegios.

