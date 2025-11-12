Una madre española que vive en Finlandia desvela el horario escolar de su hijos: "A las cuatro la cena está finiquitada"

"¡Un desbarajuste tremendo!", exclama Alfonso Arús, tras conocer el horario escolar de los hijos de una madre española que vive en Finlandia. Una organización que, según Arús, resulta "un caos total" para cualquier familia.

En Aruser@s, Alfonso Arús comenta un vídeo viral en el que una madre española, residente en Finlandia,compara los horarios escolares de ambos países.

"¿Cómo es un horario escolar en Finlandia para tener tiempo para cenar a las seis de la tarde?", le pregunta una seguidora a Anna Matea, una madre española que ha explicado cómo se organiza en su día a día para llevar y recoger a sus hijos del colegio y hacer sus tareas correspondientes.

Según cuenta, los días se organizan de forma diferente. Por un lado, el colegio empieza tres días a las nueve de la mañana y dos a las ocho. Y, por otro, un día termina a las dos de la tarde, otro día a las 12 del mediodía y los tres días restantes a la una. Cuando llegan a casa meriendan algo contundente ya que han podido comer en el colegio. "A las 16:30 de la tarde la cena tiene que estar ya finiquitada, ¡y comparado con otras familias de nuestro entorno nosotros cenamos tarde!", asegura la madre.

Desde el plató de Aruser@s, a Alfonso Arús le resulta un "desbarajusto tremendo" para las familias que los niños tengan una hora de salida diferente cada día.

