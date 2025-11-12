Una española que vive en China alucina con las comodidades de su edificio: "Me está mal acostumbrando"

La creadora de contenido Claudia Pérez, '@clauperezgi', ha sorprendido a sus seguidores mostrando las impresionantes comodidades de su edificio en China: desde gimnasio y piscina hasta un supermercado 24 horas en la entrada.

La creadora de contenido española Claudia Pérez, '@clauperezgi', vive en Chinay ha desvelado a sus seguidores todas las comodidades que encuentra en el edificio donde reside actualmente, algo habitual allí.

"A los de mi edificio no les parecía bien que hubiera salón de uñas, salón de masaje, apartado de correos, piscina, gym, entre otras muchas cosas, que, ahora, nos han puesto un supermercado 24 horas en la entrada", dice alucinada la joven, que asegura que vivir con tanta comodidad le está "mal acostumbrando". "Cuando me vaya a Shanghái voy a sufrir", comenta entre risas.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús opina que en España "vamos al revés". "En la década de los 70, en algunas urbanizaciones había un pequeño colmado que pertenecía a la urbanización y eso con el tiempo se fue olvidando", recuerda el presentador del programa, que lamenta que ahora "tenga que andar hasta encontrar un 24 horas".

Por su parte, Alba Sánchez comenta que muchos "edificios modernos" de ahora tienen integrado una "biblioteca común" donde poder compartir algunos productos básicos como, por ejemplo, una caja de herramientas.

