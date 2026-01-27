Qué se vende en una farmacia de guardia un sábado por la noche: "A la 1:40 h, preservativos y pastilla del día después"

La farmacéutica Claudia Vega desvela en este vídeo viral qué es lo que se vende en una farmacia un sábado por la noche y las peticiones no son tan variadas como cabría esperar. Hay solo tres asuntos urgentes que tratar.

"Frenadol, Respibien y Bucomax". Así empieza la noche de sábado de la farmacéutica Claudia Vega, que ha tenido que comerse una guardia y ahora nos cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s todo lo que ha vendido durante esas horas. "Este es el kit completo para una buena gripe", comenta. Si es que estamos todos igual.

Una hora más tarde llegan pidiendo Citorsal y Primperan. "Alguien que estaba por arriba y por abajo", explica con pocos detalles, pero haciéndose entender. A la 1:40 h empieza a ponerse interesante la cosa: "Esto es más típico de sábado: preservativos y pastilla del día después. Es alguien muy previsor".

A las 3:51 h despacha Azitromicina, Respibien y Flutox: "Madre mía, cuánta gente con gripe esta noche". A las 4:58 h vende otra pastilla del día después y a las 6:03 h, para terminar, Fortasec "para cortar la diarrea". "A alguien le pillo de fiesta", bromea.

En el plató del programa de laSexta, los aruser@s intentan averiguar cuáles eran las intenciones de la persona que compró a la vez preservativos y la pastilla del día después, aunque hay alguno que solo puede preocuparse por quien tuvo que tomarse el Fortasec de madrugada.

