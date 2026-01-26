La borrasca Joseph no da tregua en España: lluvia, viento, nieve y oleaje pondrán en alerta a gran parte del país hasta el miércoles

A partir del jueves, el temporal irá remitiendo poco a poco , aunque seguirá habiendo cierta inestabilidad en el norte y el Cantábrico oriental

Los detalles Este martes será uno de los días más complicados de la semana, con lluvias intensas en gran parte del país, viento muy fuerte en amplias zonas y olas que podrán superar los siete metros en Galicia. A partir del miércoles, la borrasca traerá un bajón de temperaturas, más lluvias y nevadas importantes en la mitad norte.

La borrasca Joseph se intensifica este martes en España, exceptuando Canarias, con avisos por lluvia, viento, nieve y oleaje. En Pontevedra, hay alerta roja por lluvias que podrían superar los 150 litros por metro cuadrado. También se esperan precipitaciones intensas en Galicia, el Sistema Central y el suroeste de Andalucía. Joseph traerá fuertes vientos y oleaje, con olas de hasta siete metros en Galicia. El miércoles, una mesobaja cruzará la península, provocando un descenso de temperaturas, nevadas y vientos de más de 100 km/h. El temporal remitirá a partir del jueves, aunque persistirá cierta inestabilidad en el norte. Protección Civil recomienda extremar precauciones y seguir las alertas oficiales.

La borrasca Josephse intensifica este martes y traerá avisos por lluvia, viento, nieve y oleaje en gran parte de España, excepto en Canarias. Según la Aemet y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el temporal dejará alertas en toda la península.

Avisos rojos y lluvias torrenciales

El interior de Pontevedra mantiene activo un aviso rojo por lluvias, que podrían superar los 150 litros por metro cuadrado, mientras que otras zonas del Sistema Central y del suroeste de Andalucía también recibirán lluvias intensas, con acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado.

En Galicia, donde la atmósfera está muy cargada de humedad, se esperan precipitaciones torrenciales, sobre todo en el interior de Pontevedra y el noroeste de Ourense, con más de 120 litros en 12 horas. También habrá lluvias intensas en los litorales atlánticos gallegos y en zonas de montaña del sur, como el Sistema Central occidental y el arco Bético.

Viento y oleaje: cuidado en la costa

Además de la lluvia, Joseph traerá rachas de viento muy fuertes de componente oeste y suroeste. El oleaje será notable, superando los siete metros en Galicia y los cuatro metros en el Mediterráneo, afectando también a Baleares, Ceuta y Melilla. Protección Civil recomienda alejarse de playas, asegurar objetos y no estacionar vehículos en zonas inundables.

Miércoles: la segunda fase será más dura

Si este martes ya pinta intenso, el miércoles llegará la fase más significativa del temporal. Se formará una mesobaja, una borrasca de pequeña escala, que cruzará la península de oeste a este. Esto provocará:

Descenso de temperaturas de cuatro a seis grados respecto al martes, sobre todo en la mitad norte.

respecto al martes, sobre todo en la mitad norte. Nevadas en zonas montañosas y en la Meseta Norte, con cota entre 800 y 1.000 metros , acumulando hasta 10-15 cm por encima de 1.200 metros .

y en la Meseta Norte, con cota entre , acumulando hasta . Viento muy fuerte, con rachas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en el sureste peninsular y el mar de Alborán, desplazándose por la tarde a Baleares.

Jueves: la calma, pero con precaución

A partir del jueves, el temporal irá remitiendo poco a poco, aunque seguirá habiendo cierta inestabilidad en el norte y el Cantábrico oriental. Las temperaturas comenzarán a recuperarse, el viento bajará de intensidad y la nieve se quedará solo en zonas de montaña, con cotas entre 1.200 y 1.400 metros.

Consejos de Protección Civil

Ante lluvias intensas, se recomienda no atravesar zonas inundadas y circular por carreteras principales. Si estás en el campo, aléjate de ríos, torrentes y zonas bajas.

Frente a vientos fuertes, asegura puertas, ventanas y objetos que puedan caer, y mantente alejado de cornisas, árboles o construcciones inestables. En la costa, evita playas y estacionamientos en zonas de oleaje fuerte.

La Aemet insiste: Joseph será un temporal de gran impacto, con lluvias, nieve, viento y oleaje que afectarán a casi toda la península en los próximos días. La recomendación es clara: extremar precauciones y atender siempre las alertas oficiales.

