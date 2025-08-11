Ahora

Aruser@s fresh

El secreto detrás de las tartas de bodas que hace desvelar a Alfonso Arús una "trampa" de la tele

Alfonso Arús reacciona al viral de las tartas de boda que revela un sorprendente secreto y decide compartir en el plató de Aruser@s uno de los "trucos" televisivos que sigue el mismo engaño.

El secreto detrás de las tartas de bodas que hace desvelar a Alfonso Arús una "trampa" de la tele

En una pasada temporada de Aruser@s, la revelación del creador de contenido @lopeztips sobre lo que ocurre en las bodas con las tartas dejó con la boca abierta a los colaboradores del programa. Y eso que Alfonso Arús se olía la tostada.

"Este de aquí es, posiblemente, el secreto más grande que tienen las bodas", asegura el tiktoker en el viral, mientras muestra un vídeo en el que podemos ver una enorme tarta que solo tiene una pequeña porción de bizcocho. El resto es corcho y eso es "lo que cortan para la foto".

"Mucha gente no lo sabe, pero esos pasteles grandísimos de tres torres no son reales. Los que se casan ahorran mucho dinero", explica el joven.

Desde el plató, Alfonso Arús confensó haber visto la misma trampa en televisión. "Cuando se produce un aniversario de un programa y aparecemos con esos pasteles gigantescos, gran parte de este pastel es de corcho", desveló.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. Israel mata a cuatro periodistas, entre ellos Anas Al Sharif, en un ataque contra una tienda para los medios en Gaza
  2. Juegos de cartas y presos que "le hacen la pelota": así se ha adaptado Santos Cerdán a la vida en prisión
  3. Última hora de los incendios forestales | Las Médulas, en llamas, mientras Ourense lucha contra el fuego
  4. España entra en la segunda semana de ola de calor sin respiro: solo Asturias se libra de los avisos por altas temperaturas
  5. El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que veta las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla
  6. El cura DJ arrasa en el Medusa Festival: más de 150.000 personas se reúnen en Cullera para escuchar al padre Guilherme