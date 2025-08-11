El secreto detrás de las tartas de bodas que hace desvelar a Alfonso Arús una "trampa" de la tele

Alfonso Arús reacciona al viral de las tartas de boda que revela un sorprendente secreto y decide compartir en el plató de Aruser@s uno de los "trucos" televisivos que sigue el mismo engaño.

En una pasada temporada de Aruser@s, la revelación del creador de contenido @lopeztips sobre lo que ocurre en las bodas con las tartas dejó con la boca abierta a los colaboradores del programa. Y eso que Alfonso Arús se olía la tostada.

"Este de aquí es, posiblemente, el secreto más grande que tienen las bodas", asegura el tiktoker en el viral, mientras muestra un vídeo en el que podemos ver una enorme tarta que solo tiene una pequeña porción de bizcocho. El resto es corcho y eso es "lo que cortan para la foto".

"Mucha gente no lo sabe, pero esos pasteles grandísimos de tres torres no son reales. Los que se casan ahorran mucho dinero", explica el joven.

Desde el plató, Alfonso Arús confensó haber visto la misma trampa en televisión. "Cuando se produce un aniversario de un programa y aparecemos con esos pasteles gigantescos, gran parte de este pastel es de corcho", desveló.

