El 'dardo' de Alfonso Arús a las colaboradoras de Aruser@s: "Estáis toda la vida con quejas"

Según un estudio científico, las mujeres necesitan dormir más que los hombres "porque usan más el cerebro". En concreto: 20 minutos. Una afirmación que generó debate en el plató de Aruser@s.

Aruser@s recogió una pasada temporada este viral de Farmacéutico Fernández, quien explicó un estudio que generó revuelo entre los tertulianos del plató.

El especialista habló de un estudio científico de la universidad de Loughborough que afirmaba que "las mujeres necesitan dormir más porque utilizan más el cerebro". Una necesidad de sueño que se alarga hasta los 20 minutos.

Unos minutos muy útiles, según este tiktoker, y que se pueden aprovechar mucho: "Es el tiempo justo para que tú te levantes un poco antes, prepares el desayuno y se lo lleves a la cama".

En el plató de laSexta, se formaron varios grupos. "¿En 20 minutos os da tiempo a preparar el desayuno?", bromeó Angie Cárdenas, a lo que Alfonso respondío tajante: "Y me sobran". "Podéis estar en la cama un ratito más y no os vamos a decir nada", comentó el presentador del programa. "Depende del marido", aseguró Patricia Benítez.

"El bebé, el marido...no acabamos de descansar nunca", ironizaba Alba Gutiérrez, a lo que Alfonso respondía entre risas: "Estáis toda la vida con quejas".

