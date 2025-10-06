El emotivo gesto de una nieta al visitar a su abuela en el geriátrico tras darse el 'sí, quiero' en el altar

sorpresa mayúscula que le ha dado una nieta a su abuela al pasar por la residencia tras terminar su boda.

Los tertulianos de Aruser@s se emocionan al ver la sorpresa mayúscula que le ha dado una nieta a su abuela al pasar por la residencia tras terminar su boda.

Una abuela no ha podido acudir a la boda de su nieta debido a su avanzada edad, pero la unión entre ambas es tan fuerte que no han podido estar separadas en uno de los días más especiales de su vida; su boda.

Tras el 'sí, quiero', ambos han pasado por la residencia para darle una sorpresa mayúscula y entregarle el ramo de flores.

La abuela, llena de emoción, abraza a los jóvenes sin poder contener las lágrimas. Un 'Super olé', que ha emocionado a todos los tertulianos en el plató. "Para las abuelas ver a su nieta vestida de novia es lo más", dice Angie Cárdenas. "Ojo al ramo ese en la residencia, ¡que no conozca a nadie la abuela!", bromea María Moya.

