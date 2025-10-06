Alfonso Martínez de Irujo se equivoca de boda: así entra en la de unos desconocidos pensando que es la de Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han dado el 'sí quiero' tras nueve años de relación rodeados de unos 300 invitados. Entre los que se encontraban Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Tana Rivera.

Cayetano Martínez de Irujo se ha casado con Bárbara Mirjan tras nueve años de relación. La pareja se ha dado el 'sí quiero' en la Iglesia del Cristo de los Gitanos rodeados de unos 300 invitados. "Se comenta que la ceremonia fue cortita", explica Tatiana Arús en el vídeo, donde da más detalles del enlace del hijo pequeño de la Duquesa de Alba, que ya había estado casado años atrás con Genoveva Casanova, con la que tiene dos hijos.

"Espero que sea mentira la noticia que comentábamos el otros día sobre las probabilidades de divorcio que hay en base a la diferencia de edad", afirma Alfonso Arús en referencia a la edad de la pareja. Y es que mientras Cayetano tiene 69 años, Bárbara tiene 29. "Si esta noticia es cierta pintaría mal", destaca.

Por otro lado, el presentador de Aruser@s destaca una de las imágenes más llamativas de la boda: "La de Alfonso Martínez de Irujo, que se equivoca de boda y entra en la anterior a la de su hermano". "Estaba algo impaciente y llegó una hora antes de lo previsto", explica Tatiana Arús, que detalla: "Vemos cómo saluda a la prensa y se mete en el interior y al cabo de unos instantes abandona la iglesia".

