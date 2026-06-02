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El divertido vídeo viral que demuestra que se nos está yendo la olla organizando las fiestas de cumpleaños infantiles

Álvaro Casares representa en este vídeo viral que recoge Aruser@s cómo han cambiado los cumpleaños infantiles a lo largo de los años. Sí, hemos pasado de los triángulos de Nocilla y los gusanitos rojos a los talleres de 'cupcakes'.

El divertido vídeo viral que demuestra que se nos está yendo la olla organizando las fiestas de cumpleaños infantiles

A los padres se nos está yendo de las manos eso de organizar los cumpleaños de nuestros hijos, denuncia Álvaro Casares, con mucha gracia, en este vídeo viral que recoge Aruser@s. El famoso creador de contenidos compara lo que tenían las fiestas de los 80-90 (gusanitos naranja y triángulos de Nocilla) con el paso por el Burger King de los 2000 y, finalmente, las fiestas temáticas de un color específico con talleres de 'cupcakes', 'photocall', castillos hinchables y QR con lista de regalos y para apuntar alergias e intolerancias. Y eso por no hablar del café speciality, el grifo de cerveza artesanal y el DJ. "Si te toca un cumpleaños y una comunión seguidos, es la ruina definitiva", lamenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

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