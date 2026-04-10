El cómico viral de Álvaro Casares sobre las tareas de adulto para las que nadie te prepara

El creador de contenido repasa todas esas tareas cotidianas de la vida adulta que parecen mucho más difíciles de lo que deberían: desde rellenar un parte amistoso a pensar todos los días qué hacer de comer.

Álvaro Casares,uno de los creadores de contenido favoritos de Hans Arús, se ha colado entre los virales de Aruser@s gracias a un divertido vídeo en el que repasa todas esas "cosas de adulto" para las que, según él, nadie nos prepara.

Pensar todos los días qué hacer de comer, cambiar la hora de un microondas o doblar la ropa sin ayuda son algunas de las tareas que Álvaro Casares enumera en su vídeo.

Rellenar un parte amistoso del coche tampoco se libra de su lista de misiones imposibles. "La lluvia decide tu calendario semanal de lavadoras y lo rápido que caducan algunos alimentos es increíble", continúa enumerando el creador de contenido.

Entre los grandes temidos de la vida adulta también aparecen hablar en una reunión de vecinos o comprobar cuánto cuesta llenar una nevera.

Desde el plató, Hans Arús reconoce sentirse muy identificado con el vídeo y admite "tener miedo" al día que tenga que rellenar por primera vez un parte del coche. Por su parte, Rocío Cano asegura que sintió de verdad la madurez la primera vez que tuvo que cambiar las ruedas del coche. "Ahí dije: 'Esto es de persona mayor'", comenta entre risas.

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