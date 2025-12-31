¿Ropa interior roja para atraer la suerte de Año Nuevo? Una experta en protocolo aclara qué funciona de verdad

María José asegura que lo importante no es el color de la ropa interior, sino empezar el día limpio y con buena energía, dejando las supersticiones de lado.

Llega el final de año y, con él, los rituales de buena suerte: las uvas, los amuletos… y, por supuesto, la famosa ropa interior roja. Pero, ¿realmente trae fortuna o es solo una tradición sin base?

María José, experta en protocolo, lo tiene muy claro: "Yo nunca he entendido lo del rojo que trae buena suerte, ni la ropa interior roja. Siempre digo: menos superstición y más protocolo. Esto de que el rojo trae buena suerte al año, no lo veo".

Para la especialista, la clave no está en el color de la ropa interior, sino en cómo empezamos el día. "Limpia, para empezar bien el día en general, pero no tiene que tener un color especial ni nada. La misma suerte te va a traer la ropa blanca, la de color beige, verde… roja… y ni siquiera hace falta ropa", afirma María José.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.