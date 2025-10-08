El divertido vídeo viral de la niña a la que pillan siempre cuando juega al escondite por culpa de sus coletitas

Los colaboradores de Aruser@s deciden dando golpes en la mesa que este divertido vídeo viral es uno de los Arusoros... y no es para menos. Una niña de 15 meses juega al escondite, pero sus coletitas delatan su posición.

La pequeña niña que protagoniza este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s tiene tan solo 15 meses y ya sabes jugar al escondite estupendamente bien. Pero siempre acaban pillándola y ella no sabe por qué, aunque nosotros podemos intuir el motivo.

¿Puede ser que esas coletitas tan altas que su mamá o su papá le hace cada mañana tengan algo que ver con ello? "Tiene palmeritas", comenta entre risas Tatiana Arús en el plató del programa de laSexta. "Me encanta", añade Angie Cárdenas.

Es ella precisamente quien empieza a dar golpes en la mesa en señal de que quiere que estas divertidas imágenes pasen a formar parte del ranking de los mejores vídeos de la semana: los Arusoros.

"Claro, es que los padres hacen trampa", se queja Alfonso Arús, quien destaca que su táctica está bien pensada, pero que su peinado dificulta la ejecución.

