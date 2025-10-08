Ahora
Un tiktoker lanza el 'Mundial de Bocadillos': "El primer duelo España contra Italia"

Un tiktoker desafía a Ibai Llanos con el 'Mundial de Bocadillos': "El primer duelo será España contra Italia"

Del 'Mundial de Desayunos' al 'Mundial de Bocadillos'. En este vídeo puedes ver el nuevo combate gastronómico que ha lanzado el tiktoker '@pecandoconalex' entre ocho paises: Italia, España, Francia, Argentina, Estados Unidos, Cuba, Venezuela y Turquía.

"Si Ibai Llanos ha hecho un Mundial de Desayunos, ¿cómo no voy a hacer yo uno de bocadillos?", pregunta Alex, un creador de contenido, a sus seguidores desde su canal de TikTok '@pecandoconalex'.

El tiktoker presenta los ocho equipos que participarán en esta gran batalla gastronómica: Italia, España, Francia, Argentina, Estados Unidos, Cuba, Venezuela y Turquía.

El joven muestra el primer combate de altura: España contra Italia. El bocadillo español no es otro que el clásico de calamares con alioli frente a los italianos que lucharán con una focaccia de pesto con burrata y mortadela. Tras la cata, el veredicto lo deja en manos de sus seguidores.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús comenta que "será difícil igual la participación de Ibai", pero seguirá de cerca el duelo. Eso sí, el presentador del programa asegura que "en redes y en televisión pasa lo mismo" en cuanto al contenido se refiere: "Uno tiene la idea y los otros se inspiran".

