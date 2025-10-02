¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

Libro. Este pequeño se pone a intentar leer pero el sueño le puede más y se cae hacia atrás rendido preparado para dormir.

Regalo. Unos padres sorprenden a su hija de 15 años, en su cumpleaños, regalándole una moto. Pero la emoción le juega una mala pasada: al encenderla y acelerar, la moto va directa al suelo ante la atenta mirada de todos los invitados.

Humo. En Bielorrusia, unos novios llenan la pista de humo para su primer baile. Un invitado lo aprovecha para lanzarse de cabeza y desaparecer.

Hulahoop. A este pequeño le enseñan cómo funciona el hula hop, pero cuando le ponen el aro, cae al suelo y empieza a dar vueltas como si lo estuviera controlando.

Cama. Esta imagen muestra a un hombre volviendo de fiesta después de pasar su primera noche en Las Vegas. La mujer, que graba cómo su marido va un poco perjudicado, se ríe de él cuando este se cae de la cama ante la imposibilidad de ponerse tumbado correctamente.

Perro. Estas imágenes muestran el momento en que una chica se prepara para lanzarse a un lago. Cuando coge impulso, uno de sus pies impacta con su perro, que justo está detrás de ella, y este sale volando.

Robotito. En Argentina, esta mujer llama a su marido extrañada porque dice que en tablero de su coche se ha encendido “una luz de un robotito pegándose un tiro en la cabeza”. Se trataba de la advertencia de que faltaba combustible...

Verja. En Panamá, una chica se baja de su coche y cae al suelo. Después de varios segundos de incertidumbre esta decide, para entrar en su casa, saltar una pequeña verja que hay en la entrada. Lo curioso es que no tiene ningún tipo de necesidad de hacerlo porque puede pasar caminando, perfectamente, por allí, ya que la verja no cubre la totalidad del ancho de su jardín. Tal y como podemos comprobar, la mujer se encontraba en estado de embriaguez y esto, posiblemente, le hace actuar de esta manera.

Gimnasia. En Nueva York, una presentadora de un matinal de televisión se pone a hacer dominadas en plató con la ayuda de un preparador físico. Éste le sujeta mal y hace que la mujer caiga de cara contra el suelo.

Padre. Esto es muy bueno. Un padre se pone a calentar antes de jugar un partido de fútbol. Lo hace delante de su hija que está en la grada para impresionarla pero atentos a lo que dice la pequeña.