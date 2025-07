Alfonso Arús, sobre la gente que queda a tomar café: "Vaya tontería, en medio minuto estás fuera"

"¿Son estas las cafeterías del futuro?", se preguntó Alfonso Arús durante un programa de la temporada pasada de Aruser@s, donde explicó que "en algunas ciudades de Europa se están poniendo de moda la posibilidad de consumir todo el café que quieras de forma ilimitada porque lo que te cobran no es el número de cafés sino el tiempo que pasas dentro de la cafetería".

Hans Arús enseñó en el vídeo el viral de la cuenta de TikTok '@proyectostriunfadores', que explicaba de dónde venía la idea: "En 2011, un ruso tuvo una maravillosa idea: ¿y si en lugar de pagar por el café o por el bollo, en las cafeterías hubiera que pagar por el tiempo que se pasa en ellas?".

Por ello, el creador del vídeo explicaba que pagabas "por un minuto" y podías "consumir todo lo que quieras": "Puedes pasar horas tomando el café sin que nadie te mire mal".

La idea fue tan exitosa que se extendió a locales en Mánchester, Londres o Liverpool: "En Inglaterra el precio es de 6 peniques por minuto, lo que equivale a poco más de 4 euros la hora". Tras ver el vídeo, Alfonso Arús lo tuvo claro: "Las personas que solemos invertir un minuto o menos en tomarnos un café, estamos de enhorabuena".

Y es que el presentador destacó que no entendía a la gente que tardaba en tomar café o que, incluso, quedaba con ese objetivo: "No entiendo a la gente que dice, 'podemos quedar para tomar café', vaya tontería, eso no es quedar, tú entras, lo tomas y en medio minuto estás fuera".

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.