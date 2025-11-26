Así serían los bebés de Alfonso Arús y Mariah Carey o Tatiana Arús y Miguel Ángel Silvestre

Alba Sánchez enseña en este vídeo cómo serían los bebé reborn de Alfonso Arús y María Carey; Elizabeth López y Marc Llobet; Rocío Cano y Javier Ricau o Tatiana Arús y Miguel Ángel Silvestre.

Madrid acogerá el 29 y el 30 de noviembre en el hotel Rafael Atocha, la XVII Feria anual de los Bebés Reborn, los muñecos hiperrealistas. Este año está generando mucha expectativa porque habrá hasta 30 expositores. "Si queréis comprar un bebé reborn este es el momento", destaca Alba Sánchez, que explica que también habrá muchas marcas nuevas para poder comprar productos para le bebé reborn como ropa.

Además, la colaboradora destaca que la novedad principal de este año es que "puedes usar una app que te recrea tu bebé reborn con la persona que quieras". Por ejemplo, Alba Sánchez enseña en el vídeo cómo serían los bebé reborn de Alfonso Arús y María Carey; Elizabeth López y Marc Llobet; Rocío Cano y Javier Ricau; y Tatiana Arús y Miguel Ángel Silvestre, entre otros colaboradores.

Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia la reacción de los colaboradores al ver a sus bebés reborn.

