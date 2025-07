La cara oculta de la campaña 'Mierdas las justas' de Alfonso Arús y Angie Cárdenas, según su hijo Hans: "La hace con cosas del resto"

La ropa que ya no usamos, los libros y revistas viejas, los electrodomésticos que ya no funcionan y los recuerdos sin valor sentimental real son lo primero que va a la basura cuando hacemos mudanza. Eso es lo que desvela un estudio del que se hace eco Elizabeth López en Aruser@s. Pero, ¿por qué tenemos que esperar a que esto ocurra para deshacernos de todos estos objetos que guardamos sin sentido alguno?

Alfonso Arús aprovecha la ocasión para publicitar su campaña 'Mierdas las justas'. Con ella, desde hace 20 años, está preparado para hacer una mudanza en un pis pás y sin previo aviso. El presentador no guarda nada que no necesite y anima a su familia y a sus colaboradores a hacer lo mismo. "Al principio cuesta, pero después te sientes liberado", asegura.

No hace mucho que Angie Cárdenas hizo una limpieza de este tipo y aún anda presumiendo de ella... aunque su hijo Hans no está tan contento. "La hace con cosas del resto", acusa a su madre, además de asegurar que ni siquiera pregunta a la hora de tirar las cosas que no son suyas.

