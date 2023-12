La comida española ha generado 10 horas de debate en X, antiguo Twitter, después de que muchos jóvenes debatan en el vídeo principal de esta noticia sobre en qué comunidad se come peor. Mientras una joven asegura que donde peor se come es en Valencia y califica a la paella como una "comida pereza", un chico asegura que el pescaíto frito de Andalucía "está sobrevalorado".

Por su parte, otro chico menciona al País Vasco, donde afirma que "solo se come sopa". "Murcia, ¿qué se come en Murcia?", se pregunta una joven mientras que otra asegura que en Extremadura no ha comido "nada bien". Por otro lado, cuando el reportero pregunta a dos amigos, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Y es que mientras el primero critica al pulpo gallego, el segundo responde rápidamente: "Este tío es tonto". Puedes ver el viral al completo en el vídeo que hay sobre estas líneas.