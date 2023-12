Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el testimonio viral de una chica que ha alucinado con los precios mientras se encuentra de Erasmus en Estados Unidos. "Una cosa que me indigna de EEUU es que conseguir marcas buenas cuestan 12 ojos de la cara", afirma la chica, que destaca que "hay muchísima diferencia entre una cosa de marca y otra de marca blanca".

"Yo puedo conseguir una pasta de dientes por varios dólares, pero si me quiero comprar un Colgate blanqueador me cuesta 49 euros", afirma la mujer, que critica que un acondicionador de marca que podía conseguir en España por 5 euros, en EEUU le cuesta 45 euros. "¿Cómo voy a pagar por un acondicionador 45 euros?, aquí las marcas que no son blancas son carísimas", insiste indignada.